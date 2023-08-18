أخبار الفن: محمد محسن يتألق فى حفله بـ مهرجان العلمين.. عمار يا سعودية.. الموسيقيين ترد على تغيير محمد الحلو كلمات تتر زيزينيا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

افتتح منذ قليل المطرب محمد محسن حفله بمهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.

وقدم محمد محسن مجموعة من أبرز أغانيه “اسلمى يا مصر ، فى قلبى مكان، النسيان”.

حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على واقعة دخول زوجته هبة مجدي وابنته المستشفى.

وكتب: "احذروا! هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل في مطعم شهير وطول الليل في المستشفى .. حبيت أقولكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقت والحمد لله على كل شيء.ا

رد الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقيه عن واقعة استبدال الفنان محمد الحلو لكلمات أغنيته عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية».

وقال الدكتور محمد عبدالله:"النقابه لم تري أن الفنان محمد الحلو أساء إلى أحد وأن ماحدث منه هي كلمات شكر ومدح وليس عبارات ذم او اهانه في حق أي أحد ".

افتتح منذ قليل المطرب حكيم حفله بمهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.

وافتتح حكيم الحفل بأغنيته الشهيرة “السلام عليكوا” وسط تفاعل كبير من الجمهور.



واستعد حكيم لهذا الحفل بعمل بروفات خاصة مع فرقته الموسيقية وقام بالاتفاق على مجموعة متنوعة من الأغاني والمواويل التى يقدمها بدون موسيقى صوتا فقط لتكون مفاجأة للجمهور.