عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من محمد محسن على دخول زوجته هبة مجدي المستشفى

هبة مجدي ومحمد محسن
هبة مجدي ومحمد محسن

علق الفنان محمد محسن في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على واقعة دخول زوجته هبة مجدي وابنته المستشفى.

وكتب: "احذروا! هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل في مطعم شهير وطول الليل في المستشفى .. حبيت أقولكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقت والحمد لله على كل شيء.

 

أثارت الفنانة هبة مجدي، حالة من القلق، بعد ستوري حذرت فيها من مطعم شهير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

هبة مجدي وابنتها في المستشفى بسبب وجبة من مطعم شهير

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

وكتبت: “محدش ياكل من المطعم ده خصوصاً فرع التجمع اللي جنب مدرسة نارمر انا ودهب اكلنا امبارح منه واحنا لسه خارجين من المستشفى الحمد لله على كل شيء”.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابرالطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيتجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

محمد محسن الفنان محمد محسن هبه مجدى انستجرام المداح 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

إعلامي شهير يكشف مخطط كهربا ومحاميه لعدم استفادة الزمالك من فترة الانتقالات

موضوعات متعلقة

مي فاروق تستعد لاحياء حفل غنائي في السعودية

مقابلة إعلامية وهمية.. تفاصيل تقدم مختار الديناري لخطبة ثراء جبيل

مهرجان المسرح المصري يقيم ندوة للاحتفاء بعادل إمام

رشدي الشامي: شرف لي إني كنت كومبارس

صلاح عبد الله يكشف موقفا طريفا مع محمد رياض

صلاح عبدالله: كنت بشتغل عشان اصرف على الفرقة وعليا

صلاح عبدالله: فخور بالعمل مع عبلة كامل وقرار الابتعاد يعود لها

بدلة دسوقي أفندي.. محمد أبو داوود: مسرحية أنا وهو وهي انطلاقة حقيقية للزعيم

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية: نتطلع إلى الاستفادة من ابتكارات معهد إعادة التأهيل النفسي الفرنسي

إلى الأشواط الإضافية.. 90 دقيقة ساخنة بين الأهلي والمصري تنتهي بالتعادل 1-1

إجراء عاجل من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجات الحرارة لمستويات خطيرة

الزمالك يودع البطولة العربية.. رأسية رونالدو تقود النصر للتعادل مع الفارس الأبيض

بشرى.. مصر تتعاقد على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي |تفاصيل

معلول يسجل هدف التعادل في مرمى المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ