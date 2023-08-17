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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم يستعد لحفل مهرجان العلمين بهذه الصور

حكيم
حكيم

يستعد المطرب حكيم لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.

واستعد حكيم لهذا الحفل بعمل بروفات خاصة مع فرقته الموسيقية وقام بالاتفاق على مجموعة متنوعة من الأغاني والمواويل التى يقدمها بدون موسيقى صوتا فقط لتكون مفاجأة للجمهور.

ونشر حكيم مجموعة من الصور له على المسرح أثناء التجهيزات وعلق عليها قائلا: يا عظمتك يا مصر العالم علمين.
 

وقال حكيم إن مهرجان العلمين يحمل الكثير من الرسائل للعالم كله، فهو بمثابة تأكيد على أن مصر ملاذ المبدعين وبلد الأمن والأمان، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم في دعم السياحة المصرية بشكل كبير.

حكيم
حكيم

حكيم يطرح أحدث أغانيه


وفي سياق آخر، طرح الفنان حكيم، أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

 

آخر حفلات حكيم


أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما في دلتا مارينا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حكيم خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور، منها "ولا واحد ولا مية، حبيته، بيني وبينك، الليلة عيد" وغيرها.

حكيم المطرب حكيم مهرجان العلمين فعاليات مهرجان العلمين الأرينا

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