عمار يا سعودية.. الموسيقيين ترد على تغيير محمد الحلو كلمات تتر زيزينيا

رد الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقيه عن واقعة استبدال الفنان محمد الحلو لكلمات أغنيته عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية».

وقال الدكتور محمد عبدالله:"النقابه لم تري أن الفنان محمد الحلو أساء إلى أحد وأن ماحدث منه هي كلمات شكر ومدح وليس عبارات ذم او اهانه في حق أي أحد ".

وأضاف؛"ومن ثم فان النقابه لاتعاقب ولاتحيل الي التحقيق علي عبارات الشكر والمدح وفي الوقت ذاته النقابه تقف ضد اي اساءه او اهانه في حق اي دولة.

وأحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفل غنائي ساهر له مساء الأربعاء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاست 90»، وضمن حفلات صيف جدة 2023.

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته للحفل أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، وقدم أيضا أغنية تتر تتر مسلسل زيزينيا وهي، وفيها استبل مقطوعة: «عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية»، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: «ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير».

قبل عامين، تعاون الشاعر أحمد صبحي مع المطرب محمد الحلو في أغنية "تحية واجبة" التي قدموها إجلالاً لشهداء الوطن.

الأغنية من توزيع الملحن الموسيقي علي شرف، وكلمات وألحان أحمد صبحي، وتم إعادة إصدارها مؤخراً.

كما طرح الفنان محمد الحلو أغنية تحمل اسم "بكره حايندموا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كتبها الشاعر محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح.

وتعد أغنية "بكره حايندموا" ثاني تعاون فني بين محمد الحلو والشاعر محمد حارس بعد أن تعاونا من قبل في أغنية "أنا مصري".