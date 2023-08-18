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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محسن يتألق فى حفله بـ مهرجان العلمين

صدى البلد

افتتح منذ قليل المطرب محمد محسن حفله بمهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.

وقدم محمد محسن مجموعة من أبرز أغانيه “اسلمى يا مصر ، فى قلبى مكان، النسيان”.

حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على واقعة دخول زوجته هبة مجدي وابنته المستشفى.

وكتب: "احذروا! هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل في مطعم شهير وطول الليل في المستشفى .. حبيت أقولكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقت والحمد لله على كل شيء.

أثارت الفنانة هبة مجدي، حالة من القلق، بعد ستوري حذرت فيها من مطعم شهير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “محدش ياكل من المطعم ده خصوصاً فرع التجمع اللي جنب مدرسة نارمر انا ودهب اكلنا امبارح منه واحنا لسه خارجين من المستشفى الحمد لله على كل شيء”.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابرالطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيتجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

 

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