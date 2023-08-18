عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم يفتتح حفله بمهرجان العلمين بأغنية "السلام عليكوا"

صدى البلد

افتتح منذ قليل المطرب حكيم حفله بمهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.

وافتتح حكيم الحفل بأغنيته الشهيرة “السلام عليكوا” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستعد حكيم لهذا الحفل بعمل بروفات خاصة مع فرقته الموسيقية وقام بالاتفاق على مجموعة متنوعة من الأغاني والمواويل التى يقدمها بدون موسيقى صوتا فقط لتكون مفاجأة للجمهور.

ونشر حكيم مجموعة من الصور له على المسرح أثناء التجهيزات وعلق عليها قائلا: يا عظمتك يا مصر العالم علمين.
 

وقال حكيم إن مهرجان العلمين يحمل الكثير من الرسائل للعالم كله، فهو بمثابة تأكيد على أن مصر ملاذ المبدعين وبلد الأمن والأمان، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم في دعم السياحة المصرية بشكل كبير.

وفي سياق آخر، طرح الفنان حكيم، أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

آخر حفلات حكيم


أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما في دلتا مارينا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حكيم خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور، منها "ولا واحد ولا مية، حبيته، بيني وبينك، الليلة عيد" وغيرها.

حكيم أحدث أغاني حكيم أعمال حكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: “اجلس على الدكة واهدأ”.. لهذا السبب

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

تعليق مثير من بركات على تجديد عقد كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار سيئة |نجم الزمالك يكشف تفاصيل قرب رحيل زيزو

زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منظومات دفاع جوية جديدة من ألمانيا

مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023..بشرى سارة للطلاب والهندسة قد تسجل 96%

فرق 150 ألف جنيه .. سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2024

ما هي السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة؟ .. سُنة أولى بالاتباع

طفرة علمية .. اختبار يكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات قبل الإصابة به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

ليس له علاج.. سر التحذير من متحور كورونا الجديد

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ