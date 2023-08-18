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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغلى العقود بمصر .. تطورات في تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

أحمد فتوح لاعب نادي
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، عن مفاجأة مدوية فيما يتعلق بتجديد التعاقد مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف الفارس الأبيض، في ضوء اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع النادي، وسط ترقب كبير من كافة جماهير القلعة البيضاء حول موقف النادي من الحفاظ على اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل أكثر من نجم في السنوات الأخيرة. 

الزمالك يكشف التطورات في تجديد تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك 

وقال "منصور"، خلال تصريحات عبر قناة العربية، إن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي للاعب أحمد فتوح، وترك اللاعب يفكر بقوة في العرض، وينتظر الرد بالموافقة، مؤكدا أن أحمد فتوح واحد من قادة نادي الزمالك، ولكن القدرة المالية للفارس الأبيض مع سعر السوق أحد المعطيات الخاصة بتجديد التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن فكرة طلب 50 مليون و60 مليون في الموسم الواحد أمر صعب للغاية. 

وتابع القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن نادي الزمالك لديه إمكانيات محددة، ولديه خطة كاملة لفريق كرة القدم، مشددا على أن أحمد فتوح واحد من أهم اللاعبين في صفوف نادي الزمالك، ولكنه ليس الفريق بالكامل، والمجلس يعمل على رؤية كاملة لفريق كرة القدم وليس لاعب واحد، موضحا أنه لكي يتم تطبيق تلك الخطة يجب أن تكون كافة الأمور متوازنة. 

وأوضح، أن أحمد فتوح تلقى عرضا قويا ومغريًا من نادي الزمالك، وفي حالة الموافقة عليه أحمد فتوح سيكون واحدا من أغلى العقود في مصر مقارنة بالعديد من اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري. 

وفي سياق منفصل، كان القائم بأعمال رئيس الزمالك قد تحدث عن إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو عن صفوف الفارس الأبيض، مؤكدًا أن نادي الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي خلال الفترة الماضية للرحيل زيزو، وإنما كل ما تلقاه هو خطاب به اهتمام من قبل نادي الشباب السعودي. 

وأضاف أن نادي الزمالك متمسك بقوة باستمرار أحمد سيد زيزو، ولا يوجد أي نية لبيعه، خاصة أن الفريق لم يتلق أي عروض خارجية للحصول على خدمات اللاعب، "إحنا ردينا على خطاب الشباب قولنا إننا متمسكين باستمرار اللاعب في صفوف الفريق". 

https://youtube.com/shorts/HluxW6fh6PA?si=ROi-aPoSYYgo2kRJ

أحمد فتوح رئيس الزمالك احمد مرتضي منصور قناة العربية نادي الزمالك الدوري المصري أحمد سيد زيزو

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