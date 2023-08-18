تطور جديد.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عرض الشباب السعودي لضم زيزو| فيديو

فجر أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، مفاجأة مدوية بشأن إمكانية انتقال أحمد سيد زيزو إلى صفوف نادي الشباب السعودي، في ضوء الحديث المكثف خلال الفترة الماضية عن إمكانية احتراف النجم المصري، في دوري روشن السعودي، وسط ترقب كبير من كل جماهير الفارس الأبيض حول الأمر، في الساعات الأخيرة.

وكانت العديد من التقارير المختلفة، قد أشارت إلى أن نادي الشباب السعودي، قدم عرضًا ماليًا وصل قيمته إلى 7 ملايين دولار لنادي الزمالك؛ من أجل الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو؛ وذلك بعدما لفت اللاعب أنظار المدير الفني الحالي لصفوف الفريق السعودي، وأبدى رغبة قوية في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل زيزو عن الفريق

وقال "منصور"، خلال تصريحات مع قناة "العربية" إن كل ما يتردد حول انتقال أحمد سيد زيزو لصفوف الشباب السعودي، غير صحيح، إذ أن النادي لم يقدم أي عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالية، وإنما كل ما تم تقديمه، هو إبداء رغبة واهتمام باللاعب.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الزمالك: "أنا ماقدرش أناقش رحيل زيزو دلوقتي، خصوصا إن مجاش عرض رسمي لضم اللاعب، ماينفعش إني أناقش حاجة عشان نتكلم عليها، مفيش أي حاجة جت لنادي الزمالك، عشان نقول إحنا طالبين كام لبيع أحمد سيد زيزو".

وواصل أنه حينما يكون هناك عرض رسمي وجاد لضم أحمد سيد زيزو؛ سيبدي النادي رأيه فيما يتعلق بإمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، مشددًا على أن نادي الزمالك متمسك باستمرار أحمد سيد زيزو في صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث أن الناد يبني فريقا للمنافسة على البطولات لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة.

وأوضح أن كل ما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شائعات ليس لها أي أساس من الصحة؛ لأنه لم يأت أي عرض رسمي لبيع اللاعب في الفترة الماضية، مستطردا: “أنا جالي خطاب بيقول نبدي اهتمامنا باللاعب، لا أكتر ولا أقل، واحنا ردينا: غير مهتمين ببيع اللاعب، ولما يبقى فيه مستجدات عن كده؛ هنرد وقتها".