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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة جديدة.. رئيس الزمالك يصدم الجماهير بشأن مديونيات النادي

أزمة جديدة داخل الزمالك
أزمة جديدة داخل الزمالك

قال أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، إن الفارس الأبيض يعاني من حجز على أرصدة النادي، إذ أن حسابات نادي الزمالك بها أموال تصل لـ 100 مليون جنيه تقريبا، موضحًا أن المديونية التي يعاني منها الفارس الأبيض حوالي 150 مليون جنيه لـ 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن الـ 100 مليون الموجودة في حسابات الفارس الأبيض تمثل جزء كبير من الحل. 

وأضاف "منصور"، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية، أن الزمالك لا يعاني فقط من أزمة الحجز على أرصدته أنه غير قادر على الحصول على تلك الأموال فقط، بل الفريق يعاني كثيرًا من أنه غير قادر على أي تعاملات بنكية، "دلوقتي فيه حوكمة مالية، وأصبح كل شيء لازم يبقى فيه تعامل بنكي، وفاتورة إلكترونية، ودي مشكلة بتواجه الزمالك بشكل كبير، والزمالك بيسعى لحلها". 

 

ووجه القائم بأعمال رئيس الزمالك رسالة هامة للجماهير، قائلا: "أنا عاوز أطمن الناس على الرغم من المشاكل اللي بتواجه الزمالك في الوقت الحالي، لك أن تتخيل أن رئيس الزمالك مرتضى منصور تم عزله، لما رئيس المؤسسة يتعزل، ولكن مجلس الإدارة قدها، وقادر على تخطي هذا التحدي". 

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بتوزيع المهام الخاصة بالنادي على أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن أسلوب الإدارة يختلف عن طريقة مرتضى منصور، "أنا من الناس اللي تعلمت من الجميع، كل واحد له شخصية، وله طريقة في الإدارة، ولكن بالتأكيد بتمنى أن واحد زي مرتضى منصور يكون متواجد في ضهري، وبتمنى الناس تقف في ضهر نادي الزمالك". 

وأوضح القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن البعض الذي يعاني من مشاكل مع رئيس الزمالك، وهذا الأمر جعله يضر نادي الزمالك، وهذا أمر يجب التفريق فيه بين الأمرين، "انت عندك مشكلة مع رئيس الزمالك مرتضى منصور، ده ليس له علاقة أنك تضر مصلحة نادي الزمالك". 

وفي سياق منفصل، أكد أحمد مرتضى منصور، أنه لا يوجد أي مشاكل بينه وبين أيمن يونس، عضو مجلس إدارة الفارس الأبيض الأسبق، خاصة بعد المشادة التي حدثت بين الطرفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ أكد الأخير أنه لم يكتب شيء، وأن الأدمن من تصرف بنفسه بهذا الأمر، وتم إقالته. 

رئيس الزمالك احمد مرتضي منصور مرتضى منصور قناة العربية أيمن يونس

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