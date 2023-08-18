4 صفقات جديدة | رئيس الزمالك يزفّ بشرى لجماهير الفارس الأبيض

صدم أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، جماهير الفارس الأبيض بتعليقات صادمة حول نادي الزمالك خلال العقود الأخيرة، حيث شن الأخير هجومًا حادًا على النادي في السنوات الأخيرة، وتحديدًا قبل مجيء والده مرتضى منصور لرئاسة القلعة البيضاء عام 2014.

وقال أحمد مرتضى، خلال تصريحات عبر فضائية "العربية"، إن نادي الزمالك كان مؤسسة فاشلة ماليًا، ورياضيًا، واجتماعيًا، وإنشائيًا قبل مجيء مرتضى منصور إلى الفريق في الفترة الماضية، إذ أن الزمالك تحول بشكل واضح خلال الـ 10 سنوات الذي ظهر فيها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

القائم بأعمال رئيس الزمالك: أوسوريو طلب 3 صفقات جديدة للفريق

وتابع القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن نادي الزمالك تحول لنادي يحصل على بطولتين على الأقل كل موسم، بداية من 2014 وحتى 2023، إذ أن متوسط بطولات نادي الزمالك هي بطولتين كل عام، وقد يصل العدد لأكبر من ذلك، ولكن المتوسط كان بطولتين، "فيه سنين خدنا فيها أكتر من بطولتين، وأنا فاكر في شهر وواحد بس حققنا فيه 4 بطولات تقريبا".

وأردف، أنه يتمنى أن يعود نادي الزمالك سريعًا لمنصة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه اعتاد خلال الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية برفقة المستشار مرتضى منصور على رفع البطولات في كل محفل، "زي ما قولت متوسطنا بطولتين كل عام".

واستطرد القائم بأعمال رئيس الزمالك، متحدثًا عن الصفقات التي طلبها المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لصفوف الفارس الأبيض، قائلا إن المدير الفني طلب 3 صفقات فقط خلال الفترة المقبلة، وإذا كان سيضم الزمالك صفقات سيكون 3 أو 4 صفقات على الأكثر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الرياضة تحولت إلى أموال وإمكانيات في الوقت الحالي، موضحا أن كلا من ناديي الأهلي وبيراميدز لا يجدوا أي مشاكل أو حروب في الوقت الحالي تعيقهم من إبرام أي صفقات، فيما أن نادي الزمالك يتعرض لحروب عديدة، والحرب تأتي من أبنائه أكثر من أي شخص آخر، "قصة نادي الزمالك كلها العمل على أنه يجيب موارد، ويقلل مصروفاته، ويتحد اللاعبين على حب نادي الزمالك".

وأوضح أن تلك هي الخطة التي سيسير عليها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المسيرة التي بدأها رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور.