بعد خناقة تويتر .. رسالة مهمة من رئيس الزمالك لـ أيمن يونس

وجه أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، رسالة مهمة لأيمن يونس، أحد نجوم الفارس الأبيض السابقين، بعد الأزمة التي دارت بين الثنائي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" أو "إكس"، والتي تم تداولها بصورة كبيرة بين مشجعي الفارس الأبيض في كل مكان.

أحمد مرتضى منصور يتحدث عن أزمته مع أيمن يونس

وقال "منصور"، خلال تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن أيمن يونس تواصل معه وأكد أنه لم يكتب شيء على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأن المسؤول عن الصفحة "الأدمن" هو من كتب هذا الامر، وقام بإقالته إذ أنه لم يكن يرغب في كتابة هذا الأمر.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الزمالك: "اتكلمت مع أيمن يونس وقولت له أنت حبيبي، لأن سبق وكان زميلي في مجلس المستشار كمال درويش، وقولت له إحنا محتاجينك تساعد، وأنا مش زعلان منه في حاجة، وردي على أيمن يونس كان حقيقي إحنا خدنا عدد بطولات كتيرة فعلا".

وواصل رئيس الزمالك، أن الرياضة أصبحت أموال وإمكانيات، والأهلي وبيراميدز لا يوجد من يحاربهم في الوقت الحالي، وبالتالي يتعاقدون مع صفقات بشكل قوي، أما نادي الزمالك يتعرض لحرب قوية، وخاصة من أبنائه أكثر من الأشخاص من الخارج، موضحا أن الزمالك يحتاج إلى تقليل نفقاته، مع زيادة موارده مع الاتحاد مع أبنائه على حب نادي الزمالك، وهذه هي خطة مجلس الإدارة في الوقت الحالي من أجل استكمال المسيرة التي بدأها مرتضى منصور منذ 10 سنوات.

وأوضح، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق حول نادي الزمالك من نادي مؤسسة فاشلة ماليًا ورياضيًا واجتماعيًا وإنشائيًا إلى مؤسسة قوية تحصل على بطولتين كل عام من 2014 حتى 2022 كان الزمالك يحصل على بطولتين كمتوسط على الأقل، "فيه شهر واحد خدنا فيه 3 بطولات".

وتمنى أن يعود نادي الزمالك سريعا لمنصة البطولات، إذ أنه اعتاد على حمل البطولات كل موسم في أي محفل من المحافل.

ويبحث نادي الزمالك في الفترة الراهنة عن توفير موارد مالية من أجل العمل على تسديد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي، ورفع إيقاف القيد من على الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.