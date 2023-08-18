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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مرتضى: مديونية الزمالك 150 مليون جنيه ولنا 4 ملايين دولار عايزين نجيبها

نادي الزمالك
نادي الزمالك

‏قال أحمد مرتضى منصور، أن هناك حجز على أرصدة نادي الزمالك لكن نادي الزمالك كان يمتلك داخل هذه الأرصدة 100 مليون جنيه، وذلك نقلا عن فضائية العربية.

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وتابع أحمد مرتضى، أن كل المديونية الموجودة على نادي الزمالك حوالي 150 مليون جنيه وبالتأكيد الأموال المحجوز عليها كانت ستمثل جزء كبير من الحل.

‏وأضاف "منصور"، أن المشكلة  ليست في الأموال المحجوز عليها داخل حسابات نادي الزمالك، لكن هناك مشكلة في التعاملات البنكية، والنادي لا يستطيع إجراء أي تعامل بنكي بسبب الحوكمة المالية، واصبح كل شيء مرتبط بالفاتورة الإلكترونية والتعاملات البنكية وهذه المشكلة نحن نسعى إلى حلها.

 

وقال أن المشكلة في نادي الزمالك أن الموارد محدودة ومتطلبات واحتياجات النادي اكبر من الموارد، ونحن نقوم بتنمية الموارد قدر الإمكان ونقلل المصروفات، بالإضافة إلى أن الزمالك له أموال بالخارج نحاول الحصول عليها.

 

نادي الزمالك

 

وأوضح أن أموال نادي الزمالك بالخارج تصل الى 4 مليون دولار مداخلات لنادي الزمالك لكن نتيجة وجود حجوزات على أرصدة نادي الزمالك لا نستطيع الحصول على هذه الأموال ولا نستطيع أن نتعامل بنكيا، لكن نحاول إيجاد حلول ونطمئن جماهير نادي الزمالك أن هذه المشاكل في طريقها إلى الحل.

الزمالك نادي الزمالك احمد مرتضي منصور مرتضى منصور أرصدة نادي الزمالك أحمد السيد زيزو

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