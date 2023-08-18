صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

فجر تركي الغامدي، الصحفي السعودي بصحيفة "الرياض" السعودية، مفاجأة مدوية بشأن توقف مفاوضات الشباب السعودي مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.



وكتب الغامدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلاً: " لا صحة لما يتردد في بعض وسائل الاعلام المصرية بأن الشباب صرف النظر عن النجم "زيزو" بسبب رفض إدارة الزمالك بيع عقده".



وأضاف: "مازالت المفاوضات مستمرة وايجابية في ظل رغبة اللاعب القوية بالإنتقال، والله يتمم على خير".



الزمالك يرفض بيع زيزو



نادي الزمالك قد أصدر بيان أمس الخميس، برفضه بيع لاعبه زيزو، إلى أي فريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.