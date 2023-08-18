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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معنديش ثقة في حد|تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على أنباء رحيل زيزو

زيزو
زيزو

علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق علي أنباء رحيل زيزو عن نادي الزمالك.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه علي فيسبوك "انا معنديش حاجة اقولها لزيزو الصراحة عمل كل الي عنده للنادي من وقت دخوله غير ان ربنا يوفقه وطبعاً كنت اتمني يكمل مسيرته مع النادي الي يهمني اكتر من زيزو وغيره.


وأضاف "المشكلة انك مش هتعرف تعوضه زي ما حصل ومعوضتش طارق ومصطفي محمد ومصطفي فتحي وفرجاني وامام وبن شرقي والدور جه علي زيزو اهو وبعديه فتوح والونش وغيرهم كل ما هيظهر لاعب يسندك مبتحافظش عليه والصراحة معنديش ثقة في حد موجود حالياً يخطط للنادي بالمبلغ الي داخل ده الي هو المفروض يحل كل حاجة عندك.


وتابع "الكرة بالنسبة للزمالك او اي فريق بيلعب علي بطولات مش استثمار وخصوصاً في مصر محدش بيكسب منها كله بيخسر الا بعض الفرق المؤسسات الناجحة الي بتصدر للانديك لاعيبة .


واكمل "كل ما هتعمل لاعب علشان تبني عليه جيل يجيلك فيه فلوس تبيعه يبقي انت مش عاوز بطولات اصلاً يبقي هتفضل الحالة تتدهور بتاريخك لحد ما توصل ان ترضي انك بتنافس من بعيد وخلاص .. ارحمو نادي الزمالك وجمهوره !!

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