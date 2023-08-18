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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، عن أول تحرك من قبل الفارس الأبيض من أجل الرد على انتقال أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد لاعبا الفريق إلى صفوف النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما أعلن النادي البورسعيدي ضم كلا اللاعبين. 

وقال "منصور"، خلال تصريحات عبر قناة العربية، إن نادي الزمالك سيتحرك من أجل الحصول على حقوقه فيما يتعلق بقصة أحمد أيمن منصور أو أحمد عيد، وتوقيعهما إلى صفوف النادي المصري خلال الفترة الماضية. 

وتابع القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن اللاعب أصبح موقع لناديين في نفس الوقت، الزمالك والمصري، وبالتالي سيقدم نادي الزمالك شكوى رسمية فيما يتعلق بهذا الأمر من أجل الحصول على حقه، وهذا الأمر يتعلق سواء بأحمد أيمن منصور أو أحمد عيد. 

وواصل، أن أحمد أيمن منصور حالته مختلفة عن أحمد عيد، إذ أن أحمد ايمن منصور لن يتم قيده مع نادي الزمالك إلا لو تم رفع إيقاف القيد من على نادي الزمالك، أما أحمد عيد كان مقيد في قائمة نادي الزمالك، حالته واضحة بشكل كبير. 

الزمالك يعد بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة 

وأشار القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن الفارس الأبيض في طريقه لصرف جميع المستحقات الخاصة بلاعبي الفريق في الفترة المقبلة في فترة شهر على الأكثر، كما أن الفريق لديه خطة لرفع إيقاف القيد من على الفريق، ألا أن المجلس يسير خطوة تلو الأخرى بحسب الأولويات فيما يتعلق بمشاكل الفريق في الوقت الحالي. 

واستكمل، أن مستوى اللاعبين في البطولة العربية أكد أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين، وحصول اللاعبين على المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز، هو لا يليق باسم نادي الزمالك، وهو مركز متأخر بالنسبة للفريق، حيث إنه إذا كان الفريق بدأ الموسم بنفس المستوى الذي أنهى به الموسم الماضي كان سيكون للفريق شأن آخر تماما. 

وفي سياق منفصل، أكد أحمد مرتضى منصور، عن أن نادي الزمالك متمسك باستمرار أحمد سيد زيزو في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من أجل بيع اللاعب. 

الزمالك احمد ايمن منصور احمد عيد احمد مرتضي منصور أحمد سيد زيزو إيقاف القيد

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