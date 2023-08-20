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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

24 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة عن موعد انتهاء أزمة السجائر بشكل نهائي

أسعار السجائر
أسعار السجائر

حالة من الجدل بسبب أزمة أسعار السجائر في السوق المحلي، الأمر الذي تتطلب تدخل الدولة للتعامل مع هذه الأزمة، وضرب محتكري السجائر في السوق المصري بيد من حديد، وخاصة بعد ارتفاع أسعار علبة السجائر الكليوبترا من 24 جنيها للعلبة إلى 60 جنيها للعلبة، أيضا ما يعادل ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي.

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أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة

في تصريحات تليفزيونية للمهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، كشف عن إجراءات هامة تنفذها الشركة بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار السجائر الغير مبرر في السوق خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق، بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.

المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، لافت إلى أن الإجراءات التي تمت خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السجائر بدأت تأتي بنتائج على أرض الواقع، موضحا أن أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة، وتقترب للسعر الرسمي، و الأزمة مفتعلة، من خلال تجار يتحكمون في السوق لغرض محدد.


وتابع المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في تصريحاته التلفزيونية، قائلا :"ضخينا كميات من السجائر للتجار مسجلة بكشوف وبلغنا للجهات الرقابية بالكميات التي تنزل إلى السوق بالأسعار الرسمية، للتأكد من طرحها للمستهلك، وباقي أن يضبط المستهلك استهلاكه، وألا يشتري أكثر من استهلاكه اليومي".


وعن موعد انتهاء الأزمة، تابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، منوهًا بأن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر.
المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، ذهب إلى أنه لا هو، ولا أعضاء مجلس الإدارة يشربون السجائر بنسبة 100% أثناء الاجتماع، وبنسبة 90% خارج الاجتماع.

فضح عدد كبير من محتكري السجائر، وضبط كميات ضخمة

من جانبه علق الإعلامي محمد الباز، على أزمة ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير مبرر، لافتا إلى أنه تم فضح عدد كبير من محتكري السجائر، وضبط كميات ضخمة من السجائر المحجوبة عن المستهلك.
وخلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أشار إلى أن حجب السجائر فيه إضرار بالبلد وعبث بأمنها القومي، من خلال استغلال سلعة متوفرة، لكن التجار يحجبونها، للتحكم في سعرها، مما ترتب عليه آثار اجتماعية سيئة.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن الشركة الشرقية للدخان تقوم بزيادة الإنتاج، والجهات الرقابية تضبط الكميات المحجوبة لدى التجار المحتكرين، وباقي جزء على المستهلك، فالشعب مشارك طول الوقت في صنع الأزمة، ولابد أن يشارك في حلها، وضبط الاستهلاك يساهم بشكل كبير في حل المشكلة، لا يجعل التجار يتحكمون في المستهلك.

فيما شهدت أسعار السجائر اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، بعد موجة الارتفاع الغير مبررة خلال الأشهر القليلة الماضية.

أسعار السجائر اليوم الأحد

وصل سعر علبة السجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر مونديال أحمر 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر مونديال ازرق 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر مونديال سويتش منتول 24 جنيها.
وصل سعر علبة السجائر بلمونت 24 جنيها.

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