نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

تتصاعد أزمة ارتفاع أسعار السجائر بصورة سريعة وكبيرة لأنها مربحة لكثيرين من التجار، فهم يبيعون السجائر بالضعف مستغلين الأزمة ونقص الكميات، غير إن بعض التجار يحصلون على حصتهم ويبيعون بعضها ويخزنون بعضاً آخر.

السجائر

زيادة الأسعار باستمرار

ففي الحقيقة أزمة السجائر لم تنته بعد وحذر كثير من المسؤولين من تفاقمها، وفي الوقت نفسه فإنها باتت في المتاجر عملة نادرة تزيد أسعارها يوماً تلو الآخر.

قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد انفراجه في أسعار السجائر، مشيرا إلى أنه تقدم بـ 3 مقترحات للقضاء على هذه الظاهرة في 48 ساعة، قائلا: “لو معملتهاش في 48 ساعة اعدموني”.

وأضاف امبابي ـ أن المقترحات الثلاثة تتلخص في سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر، وأن يتم توزيع المضبوطات في محطات وقود وطنية.

وأضاف أن المقترح الثالث هو تغيير الهرم التوزيعي للسجائر، بحيث يتم توزيعها على الأكشاك ومحال السوبر ماركت بدلا من توزيعها على تجار الجملة، لعدم حدوث تخزين للكميات الموزعة مرة أخري.

وطالب المسئولين بضرورة الاستماع إلى مطالب العاملين في قطاع الدخان والسجائر، نظرًا لمعرفته الجيدة بهذا القطاع.

رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية

150 مليون سيجارة يومياً

ومن جانبه، صرح هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن دخل الشركة هو الدخل الثاني بعد قناة السويس.

وأوضح هاني ـ خلال تصريحات له، أن خط الشركة يقوم بإنتاج 500 علبة سجائر في الدقيقة الواحدة، وتقوم الشركة بتوزيع حوالي 3.5 مليار علبة سنوياً.

وأشار إلى أن السعر الرسمي لعلبة السجائر هو 24 جنيه وهو السعر المحدد للبيع بالأسواق، وأضاف إلى أن جشع التجار يجعلهم يبيعونها بسعر مضاعف ليصل مكسبهم إلى حوالي ما يقرب من 4.5 مليار جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان قامت بدفع حوالي ما يقرب من 85 مليار جنيه للضرائب.

وأضاف أنه من المقرر أن تعلن الشركة الشرقية للدخان عن عدة قرارات سوف تنهي ازمة اسعار السجائر، كما سوف تقوم الشركة أيضاً بضخ كميات أكبر من الاستهلاك حتى تتمكن من تغطية الحصة السوقية والتي قد تصل إلى 150 مليون سيجارة يومياً.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان

أسعار السجائر اليوم الأحد

وشهدت أسعار السجائر اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس تراجعا ملحوظا وبذلك الخبر لذا سنعمل على نشر أخر تحديث لسعر السجائر كما يلي :

وصل سعر علبة السجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر مونديال أحمر 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر مونديال ازرق 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر مونديال سويتش منتول 24 جنيها.

وصل سعر علبة السجائر بلمونت 24 جنيها.

والجدير بالذكر، وصلت أزمة السجائر الي منعطف خطير أدى ذلك إلى تدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعقد اجتماع عاجل بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.

وتابعت الحكومة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وذكر المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

أسعار السجائر

تدخل الحكومة لإنهاء الأزمة

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

وتصدر ارتفاع أسعار السجائر "زيادة تصل لـ 20 جنيها للعلبة الواحدة"، اهتمام عدد كبير من المدخنين، كما ارتفعت الأسعار وتفاقمت الأزمة بمنافذ البيع ومنها "المحال التجارية والأكشاك"، كما أعلنت شركة الشرقية للدخان عن عزمها التدخل للحل عبر وضع إجراءات جديدة وآليات لإنهاء أزمة الزيادة غبر المبررة لأسعار السجائر.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى حوالي 18 مليون مصري، ما يعادل 8⁒ من السكان، وتشكل الفئة العمرية ما بين 35 عاما و44 عاما هي الفئة الأكثر تدخينا في مصر.

أنفق المصريون في العام المالي 21-2022 حوالي 17 مليار جنيه على الدخان، وأنفقوا منذ بداية العام المالي 2022-2023 في يوليو 2022 وحتى مارس 2023 حوالي 55 مليار جنيه.

وتكمن المفارقة في أن الشركة الشرقية للدخان كانت قد أنتجت في السنة المالية 2021-2022، 88 مليار سيجارة، بينما كان انتاجها في السنة المالية السابقة 94 مليار سيجارة، أي بنسبة انخفاض بلغت 6%.