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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سجائر مغشوشة .. تطورات جديدة في أزمة الأسعار المنتجات

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة ، عن أزمة السجائر حيث أزمة السجائر ستشهد انفراجة بعد تدخل الحكومة لحل مشكلة نقصها وتضاعف أسعارها في السوق، وزيادة نسب التوزيع مما يساهم في تغطية الطلب، ويقضي على الأسعار المرتفعة.

فشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، ستبدأ فى حل أزمة السجائر بضخ 150 مليون سيجارة يوميا في السوق، بداية من اليوم الأربعاء، بهدف زيادة حجم الإنتاج، للوصول إلى تحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها وخاصة السجائر.

وجاء ذلك بعد تدخل الحكومة لحل مشكلة نقص السجائر وتضاعف أسعارها في السوق،

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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