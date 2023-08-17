ضبط 10 آلاف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة على مدار الأسبوع استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بحوزتها سجائر تابعة لإحدى الشركات دون مستندات تدل على مصدرها.

وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات التى شملت 7750 علبة سجائر كليوباترا سوفت، و1080 علبة سجائر كليوباترا بوكس صغيرة، و10 سجائر، و252 علبة معسل سلوم زنة العلبة 500 جرام.

كما تم شن حملة مكبرة بقليوب وتحرير محضرين لمحلات تمتنع عن بيع السجائر، وتم التحفظ على 790 عبوة سجائر، وتحررت محاضر بذلك وتولت الجهات المعنية التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.