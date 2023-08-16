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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بحيازة هيروين وأسلحة بيضاء بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخص "له معلومات جنائية" وبحوزته مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارًا من المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد طلعت عدس، والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث، من ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول.
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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