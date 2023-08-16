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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط متهم أخر هارب، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ وطلب تحريات المباحث، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى.
وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية قد القت القبض على عاطل لاشتراكه مع آخر "هارب" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ، كشفت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.
جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني، فيما جرى استهداف محل إقامة المتهم الثاني، وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.

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