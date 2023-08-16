التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بكفر شكر

أمرت جهات التحقيق بكفر شكر فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، والاستعلام عن حالة المصاب الآخر بالحادث.

وشهد طريق شرق الرياح التوفيقي، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل، بالقرب من مدخل تصفا دائرة المركز، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة قائد السيارة النقل.

تم إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق شرق الرياح التوفيقي بالقرب من مدخل قرية تصفا دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق شرق الرياح التوفيقي بالقرب من مدخل قرية تصفا دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمود. ر. م"، 31 سنة، وإصابة قائد السيارة ربع نقل، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.