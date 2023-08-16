بعد تدخل الحكومة .. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

تبدأ الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" ضخ نحو 150 مليون سيجارة يوميا في السوق، بداية من اليوم الأربعاء، بهدف زيادة حجم الإنتاج؛ للوصول إلى تحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها وخاصة السجائر.

جاء ذلك بعد تدخل الحكومة لحل مشكلة نقص السجائر وتضاعف أسعارها في السوق، وفق هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، الذي أضاف أن زيادة نسب التوزيع ستساهم في تغطية الطلب، فضلًا عن أنها ستقضي على الأسعار المرتفعة في السوق السوداء، واستقرار سوق السجائر ويمنع التخزين من قبل بعض التجار.

رفع كميات السجائر الموزعة على السوق بين 25 إلى 30 مليونا

أعلن هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أن الشركة رفعت كميات السجائر الموزعة على السوق بين 25 إلى 30 مليونا، ليصل الإجمالي لـ150 مليون سيجارة يوميا.

وأكمل هاني أمان أن الشركة تسعى جاهدة لرفع الكميات المنتجة من السجائر الشعبية في السوق المصرية، لمنع جشع التجار واستغلال المواطنين، مع السيطرة على ارتفاع الأسعار، وأكد أن الكميات المنتجة يوميا تزيد عما يتم ضخه يوميا، مضيفا أن عملية الإنتاج مستقرة مع توافر كل المستلزمات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، واستعرض موقف نشاط عملها، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف المنتجات، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

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خرج الاجتماع بالتأكيد على توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، وزيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط أسعار السجائر.

تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحاً أنه تمت الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتستحوذ شركة الشرقية "إيسترن كومباني"على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق، وسط مطابات لـ شركة الشرقية للدخان بـ تغيير آليات تسويق منتجاتها بالعمل على التوزيع المباشر على الأكشاك وتجار النصف جملة لكبح جشع الوكلاء والتجار.