الحكومة تتحرك لـ حل أزمة السجائر

تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نشاط عمل شركة الشرقية “إيسترن كومباني” ووجه بـ زيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيا لاستقرار السوق وضبط أسعار السجائر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اجتماعا، الاثنين، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في حضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات إيسترن كومباني

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحاً أنه تمت الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق، وسط مطابات لـ شركة الشرقية للدخان بـ تغيير آليات تسويق منتجاتها بالعمل على التوزيع المباشر على الأكشاك وتجار النصف جملة لكبح جشع الوكلاء وتجار الجملة.

زيادة كميات الإنتاج

فيما قال مصدر مطلع داخل الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” إن اجتماع مجلس الوزراء، ناقش استعدادات الحكومة لزيادة الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركة لزيادة كميات الإنتاج اليومية من السجائر، موضحًا أن الاجتماع تم في حضور وزير قطاع الأعمال العام وبالتالي لم يكن بحاجة لتمثيل الشركة.