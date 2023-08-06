الشمالي يستقبل مدبولي والوفد المرافق له بمطار ماركا في الأردن

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

واستقبل رئيس الوزراء بمطار عَمان المدني ماركا) يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورؤساء المكاتب الفنية لسفارة مصر فى عمان، وعدد من أعضاء السفارة.



ومن المقرر أن تشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع عدد من الوثائق، وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.