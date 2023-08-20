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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

أسعار السجائر
أسعار السجائر

تسعي الحكومة إلي تخفيض الأسعار وإنهاء جشع التجار من خلال مجموعة الإجراءات التي من شأنها تحد من أزمة الأسعار وخاصة أزمة أسعار السجائر التي ظهرت خلال الفترة الماضية.


انتهاء أزمة أسعار السجائر

كانت البداية بعد ظهور فارق فى أسعار السجائر عند منافذ البيع الأمر الذي أدي إلي مطالبة المواطنين بضرورة التدخل من أجل الحد من جشع التجار وعليه أعلنت شركة الشرقية للدخان تدخلها الفوري من خلال أليات عمل من شأنها إنهاء الأزمة .

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رئيس شعبة الدخان يصدم المدخنين بشأن أزمة أسعار السجائر.. فيديو

تحرك فوري من الحكومة 


وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلي التحرك الفوري من أجل القضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر وذلك من خلال متابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة.

أما شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية فقد عملت علي زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة أسعار السجائر .


وأدي اختفاء بعض الأنواع من السجائر إلي زيادة فى الأسعار نتيجة جشع التجار وقيامهم بتحريك الأسعار وإطلاق الشائعات الأمر الذي أدى إلي وجود ارتفاع فى أسعار السجائر داخل المحال التجارية والأكشاك .

إجراءات جديدة من الشرقية للدخان للحد من أسعار السجائر


حزمة جديدة من الإجراءات قامت بها  الشرقية للدخان من أجل إنهاء أزمة ارتفاع السجائر داخل المحال التجارية والتي تتضمن مايلي :- 


- زيادة المطروح فى السوق من الشجائر بمقدار  150 مليون سيجارة في اليوم.

- مراقبة الأسواق و التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات.

سعر السجائر الرسمي والمعلنة من الشرقية للدخان


وجاءت أسعار السجائر وفقا لما هو معلن الشركة الشرقية للدخان :-

- كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.

- سعر كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.

- سعر مونديال أحمر 24 جنيها.

- سعر مونديال ازرق 24 جنيها.

- سعر مونديال لايت 24 جنيها.

- سعر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.

- سعر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.

- سعر مونديال سويتش منتول جنيها 24 جنيها.

-سعر بلمونت 24 جنيها.

- سعر كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.

- سعر بوسطن 24 جنيها.

- سعر بال مال 35 جنيها

- سعر فايسروي 35 جنيها.

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رئيس شعبة الدخان يصدم المدخنين بشأن أزمة أسعار السجائر.. فيديو

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انفراجة فى أسعار السجائر


وبدء ظهور انفراجة فى أزمة ارتفاع أسعار السجائر بعد إعلان قرب انتهائها بعد أن كانت تباع بعض الأنواع بسعر 65 جنيها، وأيضا إل إم إلى 70 جنيهًا في حين أن سعرها الرسمي المعلن من قبل الشركة بعد زيادة يوليو الماضي 42 جنيها.

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