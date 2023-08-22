كائنات فضائية في الكون.. تصريح مفاجيء من فاروق الباز

كشف عالم الفضاء المصري فاروق الباز، حقيقة وجود كائنات فضائية في الكون، قائلا:" احتمالية تواجد كائنات فضائية بعيدا عن كوكب الأرض والشمس أمر وارد ".

وقال فاروق الباز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المجموعة الشمسية صغيرة في الكون وهناك كواكب كثيرة اكبر وأضخم من الأرض وهناك احتمالات بوجود مظاهر حياة أخرى في الكون ".

وأضاف فاروق الباز:" لا توجد كائنات فضائية قامت بزيارة كوكب الأرض وهذا أمر حاسم لحالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا ".

وتابع فاروق الباز:" لا إثبات ملموس بزيارة كائنات فضائية لكوكب الأرض خلال الآونة الأخيرة ".

وعن تحطم مركبة فضائية روسية على سطح القمر قال فاروق الباز:" لا توجد أي رحلة هبطت في القطب الشمالي والجنوبي للقمر وهناك خطأ حدث في مسار المركبة الفضائية الروسية ".