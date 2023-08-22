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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كائنات فضائية في الكون.. تصريح مفاجيء من فاروق الباز

كائنات فضائية
كائنات فضائية

كشف عالم الفضاء المصري فاروق الباز، حقيقة وجود كائنات فضائية في الكون، قائلا:" احتمالية تواجد كائنات فضائية بعيدا عن كوكب الأرض والشمس أمر وارد ".

 

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وقال فاروق الباز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المجموعة الشمسية صغيرة في الكون وهناك كواكب كثيرة اكبر وأضخم من الأرض وهناك احتمالات بوجود مظاهر حياة أخرى  في الكون ".

 

وأضاف فاروق الباز:"  لا توجد كائنات فضائية قامت بزيارة كوكب الأرض وهذا أمر حاسم لحالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا ".

 

وتابع فاروق الباز:"  لا إثبات ملموس بزيارة كائنات فضائية لكوكب الأرض خلال الآونة الأخيرة ".

 

وعن تحطم مركبة فضائية روسية على سطح القمر قال فاروق الباز:" لا توجد أي رحلة هبطت في القطب الشمالي والجنوبي للقمر وهناك خطأ حدث في مسار المركبة الفضائية الروسية ".

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