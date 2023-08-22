بناء الأهرامات عن طريق كائنات فضائية.. زاهي حواس يوضح

قال الدكتور زاهي حواس، الخبير في مجال المصريات، إنه قدم رسائل مهمة لتاريخ مصر وحضارتها، من خلال محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

وأشاد في مداخلة هاتفية على برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، بتطوير منطقة المتحف المصري الكبير ومحيطها، مما يتيح للسياح التنقل سيرًا على الأقدام من المتحف إلى الأهرامات.

كما أشار إلى أنه يتم العمل على تطوير منطقة الهرم لتصبح متحفًا مفتوحًا، حيث سيتم نقل الجمالة والخيالة إلى المنطقة الجنوبية للهرم، وسيتاح للسياح استخدام السيارات الكهربائية للتجوّل هناك والاستمتاع بعظمة تاريخ هذا الموقع العظيم.

ووصف مطار سفنكس بأنه "أهم مشروع سياحي ثقافي في القرن الـ21"، مُبديًا تقديره لجهود تطوير المقاصد السياحية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الآثار الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

وفيما يتعلق بالشائعات التي تُنسب بناء الأهرامات إلى الكائنات الفضائية، نفى الدكتور حواس تلك النظريات، مشيرًا إلى أن اكتشاف مقابر العمال يؤكد أن المصريين هم من بنوا الأهرامات.

وأوضح أن بناء الأهرامات كان مشروعًا قوميًا لمصر بأكملها، حيث شارك حوالي 3 ملايين شخص من السكان في تلك الفترة في بناء الهرم، وذلك تعبيرًا عن تكاتفهم لإظهار الملك بوصفه إلهًا.