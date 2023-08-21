زاهي حواس: إعلان موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي في هذا الموعد.. صور

قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" يهتم بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية.

وأكد "حواس" أن مصر ستفتتح قريبا أضخم مشروع أثري سياحيا في القرن ٢١ وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.

وأوضح "حواس" أن الجنس الأسود ليس له علاقة بتاريخ مصر وشرح بالأدلة أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر.

وأعلن "حواس" أن العام القادم هو عام الاكتشافات الأثرية وسيعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها حواس بمتحف "بور" بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرها ٢٠٠٠ شخص داخل وخارج المتحف.

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