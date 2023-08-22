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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

عواصف ترابية
عواصف ترابية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بجميع المحافظات، وأن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة،  وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، وأن طقس اليوم حار رطب.

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رمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم على تلك المناطق

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اضطرابات ورياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

وأوضحت  عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث فيها انخفاض على مستوى قيم الحرارة ونبدأ نشعر بها بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لكن أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة تلك الموجودة في شمال البلاد.


وأضافت عضو  المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «هناك نشاط رياح نشعر به في فترات المساء وساعات الليل يؤدي إلى عدم إحساسنا بنسب الرطوبة وهو ما يلطف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في معظم محافظات الجمهورية».


وأوضحت  عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح سيؤدي اليوم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج سيكون من 2.5 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين تماما لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أما البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه».
 

مثير لـ الرمال والأتربة

وأشارت إلي أن الساعات المقبلة تشهد نشاط الرياح سيكون مثيرا لـ الرمال و الأتربة بأقصى جنوب البلاد، بـ حلايب و شلاتين وأن المناطق الحدودية تشهد عواصف رملية وترابية، وسيكون هناك أمطار خفيفة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

 

الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجة الحرارة المحافظات

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