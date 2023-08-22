اضطرابات ورياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”: “إننا نشهد استقرارا في حالة الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، وتصل إلى 33 درجة مئوية”.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تتسبب في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة، متابعة: “أجواء فترة الليل أصبحت معتدلة على معظم المحافظات”.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

وتابعت: “نشهد اليوم اضطرابا شديدا على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج”.

ونوهت إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة، والتي ستؤثر على المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى استمرار فرص تساقط الأمطار الخفيفة والرعدية.