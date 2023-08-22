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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات، بالتزامن مع استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة، على الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على الأنحاء كافة؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس على القاهرة

وكشف  خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أن الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس

عاصفة ترابية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة، والتي تشمل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

عاصفة ترابية

أما الظاهرة الثانية، فكشف خبراء الأرصاد عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية 

وأوضحوا أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من أقصى جنوب البلاد.

أمطار رعدية

تحذير عاجل

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما يتراوح ارتفاع الموج ما بين ( 2.5-3.5) متر. 

حالة البحر 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فقالت الأرصاد إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 24
دمنهور 32 24
وادي النطرون 34 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 33 24
دمياط 30 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 24
السويس 34 23
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 36 27
نخل 35 22
كاترين 35 18
الطور 34 28
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 34 23
سيوة 37 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 39 29
شلاتين 40 31
حلايب 37 29
أبو رماد 38 30
رأس حدربة 37 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 24
المنيا 36 23
أسيوط 37 23
سوهاج 40 26
قنا 43 27
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
الوادي الجديد 41 25
أبو سمبل 44 29

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس بالقاهرة أمطار رعدية امطار

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