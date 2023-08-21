حان وقت الأمطار الرعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم من هيئة الأرصاد الجوية رسميا ، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مقارنة بموجة شديدة الحرارة ضربت البلاد على مدار أسبوعين وانتهت أول الشهر الحالي.

حالة الطقس على القاهرة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وتكون درجات الحرارة 33 للعظمى و 25 للصغرى ليلا.

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كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما يسود طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، في المقابل يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلا

أما في الليل ، فقالت الأرصاد إنه بسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية، أعلنت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية

وكشفت الهيئة في بيانها الرسمي عن فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار رعدية

كما أعلنت اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وارتفاع الأمواج حتى 3 امتار ونصف المتر، مع ارتفاع سرعة الرياح إلى 65 كيلو متر.

الأرصاد





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 36 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 24

السلوم 34 23

سيوة 36 21

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 44 27

أسوان 45 28

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 44 28

