16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

يبحث الكثير عن نشرة الأرصاد الجوية التي تشكل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، بالتزامن مع تراجع الحرارة من 44 درجة خلال الموجة التي انتهت أول أغسطس، إلى نحو 33 درجة على القاهرة فقط.

حالة الطقس على القاهرة

وعن حالة الطقس على العاصمة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

موضوعات متعلقة:

بينما يكون الطقس ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بحسب نشرة الأرصاد الجوية.

الأرصاد

16 درجة دفعة واحدة

وتهبط درجات الحرارة 16 درجة مرة واحدة خلال ساعات بين العظمى والصغرى على أسوان ، والتي تسجل 45 نهارا و29 درجة للصغرى ليلا، فيما يكون هذا الفارق نحو 8 درجات فقط على القاهرة الكبرى.

الظواهر الجوية

وكشفت نشرة الأرصاد، عن الظواهر الجوية والتي تشمل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد

أمطار رعدية

وكشف الخبراء عن فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد

حالة البحر

وقالت الأرصاد إن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28