عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغير ملحوظ|الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ومفاجأة سارة لسكان هذه المناطق

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

عرضت الفضائية المصرية بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن يشهد اليوم السبت 19\ 8 \2023  طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تتوقع هيئة الأرصاد أرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الأحساس بأرتفاع حرارة الطقس، مع وجود نشاط للرياح فى بعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الاجواء ليلا.

فرص للامطار الخفيفة إلى الرعدية فى بعض المناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد أن هناك فرص للأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق جنوب سيناء وقد تصل إلى حد السيول على سانت كاترين، وأيضا تشهد حلايب وشلاتين سقوط أمطار رعدية وخفيفة.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الاجواء

 

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 
الإسكندرية 31

بورسعيد 31
الإسماعيلية 35 
الغردقة 42 

المنيا 37

أسيوط 37

العريش 31

رفح 31

السويس 35

مطروح 31

المنصورة 33

طنطا34

شرم الشيخ41

الغردقة 40

سانت كاترين34

الوادى الجديد 41

الفيوم 36

قنا 44

الأرصاد الجوية معتدل الحرارة سانت كاترين القاهرة الاسكندرية درجات الحرارة ارتفاع حرارة الطقس لمناطق الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

ترشيحاتنا

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بالمساجد

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. عبر هذا الرابط

روسيا ومصر تحتفلان بمرور 80 عاما على بداية العلاقات الثنائية بين البلدين

صعود قوي للدولار أمام الجميع.. الأخضر في طريقه للأسبوع الخامس من المكاسب

السيسي: الحكومة تنفذ إجراءات سريعة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

أسعار الذهب في مصر تفقد 70 جنيها الأسبوع الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن تناول التفاح| لن تتوقع

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ