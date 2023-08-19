تغير ملحوظ|الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ومفاجأة سارة لسكان هذه المناطق

عرضت الفضائية المصرية بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن يشهد اليوم السبت 19\ 8 \2023 طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تتوقع هيئة الأرصاد أرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الأحساس بأرتفاع حرارة الطقس، مع وجود نشاط للرياح فى بعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الاجواء ليلا.

فرص للامطار الخفيفة إلى الرعدية فى بعض المناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد أن هناك فرص للأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق جنوب سيناء وقد تصل إلى حد السيول على سانت كاترين، وأيضا تشهد حلايب وشلاتين سقوط أمطار رعدية وخفيفة.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الاجواء

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33

الإسكندرية 31

بورسعيد 31

الإسماعيلية 35

الغردقة 42



المنيا 37

أسيوط 37

العريش 31

رفح 31

السويس 35

مطروح 31

المنصورة 33

طنطا34

شرم الشيخ41

الغردقة 40

سانت كاترين34

الوادى الجديد 41

الفيوم 36

قنا 44