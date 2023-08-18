عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأرصاد تحذر من الأيام القادمة.. كيف تحمى نفسك من نزلات البرد؟

البرد
البرد

تعد نزلات البرد من المشكلات الصحية الشائعة خلال التغيرات الجوية وقد حظرت هيئة الأرصاد الجوية من  انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.


فيما يلي بعض الطرق البسيطة والفعالة لحماية عائلتك من نزلات البرد في التغيرات الجوية وفقا لما جاء في موقع 

pediatricsoffranklin

موجود في كل بيت.. علاج مذهل يخلصك من الدوالي

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

اغسل يديك

هذه هي أفضل طريقة لمنع نزلات البرد لأن اليدين هي أسهل طريقة لانتقال الفيروسات.

 ذكّر عائلتك بغسل أيديهم كثيرًا - خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة وقبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام. معقمات اليدين طريقة فعالة أخرى لإزالة الجراثيم من يديك.

طهّر

حافظ على نظافة المناطق المنزلية ، مثل أسطح المطبخ وأحواض الحمام. المناطق النظيفة التي يلمسها كثير من الناس مثل مقابض الأبواب والهواتف ومفاتيح الإضاءة. تعيش الفيروسات لمدة تصل إلى 3 ساعات ، لذا إذا كان شخص ما مريضًا بالفعل في منزلك ، فتأكد من تطهير هذه المناطق كثيرًا.

مارس آداب العطس الجيدة

العطس طريقة أخرى لنشر الجراثيم. علم عائلتك آداب العطس الصحيحة. من الأفضل أن تعطس في منديل ورقي يمكن التخلص منه. سيوفر غسل يديك بعد العطس في منديل ورقي حماية إضافية. علم الأطفال أن يعطسوا في مرفقيهم بدلاً من أيديهم.

لا تشارك

تجنب الشرب من أكواب شخص ما أو مشاركة الأواني ، خاصة خلال موسم البرد. غالبًا ما يكون الأشخاص معديين قبل أن يشعروا بالأعراض. في الحفلات أو التجمعات الاجتماعية ، استخدم أكواب يمكن التخلص منها أو أكواب لاصقة لتجنب الاختلاط والتعرض لجراثيم الآخرين.

تجنب التوتر

يضعف التوتر جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد. ابحث عن طرق للتوتر مثل اليوجا أو التأمل أو التمرين.

كل جيدا

إن الأكل الجيد مهم على مدار السنة ، لكنه يحدث بشكل خاص خلال أشهر الشتاء. حافظ على مطبخك مليئًا بالأطعمة المعززة للمناعة مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وقوس قزح من أصناف الفاكهة.

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم أمر حاسم للبقاء بصحة جيدة ويحتاج الأطفال إلى راحة أكثر من البالغين. 

يوصي الأطباء بأن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات على 10-12 ساعة من النوم يوميًا ويحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى 9 ساعات على الأقل في الليلة.

تجنب لمس وجهك

تنتقل الفيروسات على أيدي غير مغسولة وتدخل الجسم عن طريق الأنف والفم والعينين و تجنب التعرض للجراثيم عن طريق إبقاء يديك بعيدًا عن وجهك ، خاصةً عند وجود أشخاص آخرين مرضى.

نزلات البرد الأرصاد الجوية التغيرات الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة موسم البرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

موضوعات متعلقة

لو بتاكله كتير .. اكتشف أضرار الخيار

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

لو عندك صداع متكرر.. نام بالطريقة دي

أفضل نظام غذائي لمرضى الصرع.. يقلل النوبات والتشنجات

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

نظام غذائي يحميك من حصوات المرارة

موجود في كل بيت.. علاج مذهل يخلصك من الدوالي

تحذير.. المصابون بهذه الأمراض أكثر عرضة لسرطان القولون

ترشيحاتنا

من ارتفاع الضغط إلى سرطان البنكرياس.. علامات تحذيرية لـ 3 أمراض قاتلة

بعد اكتشافه في إسرائيل.. الصحة العالمية تراقب متحور كورونا الجديد EG.5

تنطلق غدا بـ 35 لجنة.. انطلاق الدور الثاني للثانوية العامة وننشر جدول الامتحانات بالقاهرة

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الدويتو.. عنوان أغاني الصيف وروبي ورامي صبري الأحدث| فيديو

حكم ترك صلاة الجمعة وهل تجب على المسافر؟.. الأزهر يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تؤدي إلى التسمم.. مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

سعر فستان روبي في قصر البارون يثير ضجة| رقم خرافي

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

فيديو

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ