الأرصاد تحذر من الأيام القادمة.. كيف تحمى نفسك من نزلات البرد؟

تعد نزلات البرد من المشكلات الصحية الشائعة خلال التغيرات الجوية وقد حظرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.



فيما يلي بعض الطرق البسيطة والفعالة لحماية عائلتك من نزلات البرد في التغيرات الجوية وفقا لما جاء في موقع

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اغسل يديك

هذه هي أفضل طريقة لمنع نزلات البرد لأن اليدين هي أسهل طريقة لانتقال الفيروسات.

ذكّر عائلتك بغسل أيديهم كثيرًا - خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة وقبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام. معقمات اليدين طريقة فعالة أخرى لإزالة الجراثيم من يديك.

طهّر

حافظ على نظافة المناطق المنزلية ، مثل أسطح المطبخ وأحواض الحمام. المناطق النظيفة التي يلمسها كثير من الناس مثل مقابض الأبواب والهواتف ومفاتيح الإضاءة. تعيش الفيروسات لمدة تصل إلى 3 ساعات ، لذا إذا كان شخص ما مريضًا بالفعل في منزلك ، فتأكد من تطهير هذه المناطق كثيرًا.

مارس آداب العطس الجيدة

العطس طريقة أخرى لنشر الجراثيم. علم عائلتك آداب العطس الصحيحة. من الأفضل أن تعطس في منديل ورقي يمكن التخلص منه. سيوفر غسل يديك بعد العطس في منديل ورقي حماية إضافية. علم الأطفال أن يعطسوا في مرفقيهم بدلاً من أيديهم.

لا تشارك

تجنب الشرب من أكواب شخص ما أو مشاركة الأواني ، خاصة خلال موسم البرد. غالبًا ما يكون الأشخاص معديين قبل أن يشعروا بالأعراض. في الحفلات أو التجمعات الاجتماعية ، استخدم أكواب يمكن التخلص منها أو أكواب لاصقة لتجنب الاختلاط والتعرض لجراثيم الآخرين.

تجنب التوتر

يضعف التوتر جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد. ابحث عن طرق للتوتر مثل اليوجا أو التأمل أو التمرين.

كل جيدا

إن الأكل الجيد مهم على مدار السنة ، لكنه يحدث بشكل خاص خلال أشهر الشتاء. حافظ على مطبخك مليئًا بالأطعمة المعززة للمناعة مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وقوس قزح من أصناف الفاكهة.

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم أمر حاسم للبقاء بصحة جيدة ويحتاج الأطفال إلى راحة أكثر من البالغين.

يوصي الأطباء بأن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات على 10-12 ساعة من النوم يوميًا ويحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى 9 ساعات على الأقل في الليلة.

تجنب لمس وجهك

تنتقل الفيروسات على أيدي غير مغسولة وتدخل الجسم عن طريق الأنف والفم والعينين و تجنب التعرض للجراثيم عن طريق إبقاء يديك بعيدًا عن وجهك ، خاصةً عند وجود أشخاص آخرين مرضى.