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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نسمة هواء باردة.. مفاجأة سارة للمواطنين من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، والتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

 

تغير ملحوظ|الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ومفاجأة سارة لسكان هذه المناطق

الرطوبة مستمرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

 

رطوبة مرتفعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة في الجو مازالت مرتفعة نتيجة التأثر بالكتل الهوائية القادمة جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، والتي تحمل كميات كبيرة من بخار المياه.

أضافت غانم،  في تصريحات تليفزيونية"، أن درجات الحرارة تعتبر أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تشهد القاهرة درجة حرارة 33 خلال فترة النهار، وكذلك تشهد بعض المحافظات تحسنا كبيرا في درجات الحرارة.

 

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية التي تشهدها مصر في هذه الأوقات ليس لها تأثير على أية أنشطة يومية، موجهة بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة أثناء فترة النهار.

تحسن الأحوال الجوية

وقالت "منار غانم"، إن البلاد تشهد تحسن واضح في الأحوال الجوية، حيث تتصل درجة الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية.

وأضافت نشهد أجواء صيفية معتدلة تماما خلال فترة النهار، ومع غياب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح، مما يساهم في الشعور بنسمة هواء باردة.

وأوضحت أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط لا تعاني من أي أضطرابات، ولكن خليج السويس على البحر الأحمر يعاني من ارتفاع وأضطراب للأمواج.

 

وحذرت من التعمق داخل أعماق البحر الأحمر، نتيجة ارتفاع الأمواج، مشيرة إلى أن بعض مناطق جنوب سيناء تشهد تساقط للأمطار الرعدية، والتي يمكن أن تصل إلى سيول.

وقالت “غانم”، إن البلاد مازالت تشهد الأجواء الصيفية المعتادة والتي بدأت منذ عدة أيام، حيث تسجل درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، متابعة أنه متوقع أن تسجل العظمى 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وهي منخفضة في درجة حرارتها؛ ولكنها تحمل أيضًا بخار الماء والذي يعمل على زيادة الرطوبة في الجو، بجانب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح.

طقس اليوم السبت

 

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، أما خلال فترة الليل تسود أجواء معتدلة تمامًا؛ وذلك نتيجة وجود نشاط في الرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بنسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار متوقع استمرارها اليوم وعلى مدار الـ 48 ساعة القادمة؛ وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض الأماكن من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا؛ ونتيجة الطبيعة الجبلية لسانت كاترين يمكن أن تتشكل سيول.

وتابعت أن هناك فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين و مرسى علم، بجانب استمرار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل الأمواج لـ 3 متر و هو غير مؤهل لأعمال الملاحة البحرية.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة طقس اخبار التوك شو

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