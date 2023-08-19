الرطوبة مستمرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة في الجو مازالت مرتفعة نتيجة التأثر بالكتل الهوائية القادمة جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، والتي تحمل كميات كبيرة من بخار المياه.

وأضافت غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تعتبر أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تشهد القاهرة درجة حرارة 33 خلال فترة النهار، وكذلك تشهد بعض المحافظات تحسنا كبيرا في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية التي تشهدها مصر في هذه الأوقات ليس لها تأثير على أية أنشطة يومية، موجهة بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة أثناء فترة النهار.