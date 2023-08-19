أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتوجه تحذيرا لسكان تلك المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن البلاد تشهد تحسن واضح في الأحوال الجوية، حيث تتصل درجة الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية.

وأضافت نشهد أجواء صيفية معتدلة تماما خلال فترة النهار، ومع غياب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح، مما يساهم في الشعور بنسمة هواء باردة.

وأوضحت أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط لا تعاني من أي أضطرابات، ولكن خليج السويس على البحر الأحمر يعاني من ارتفاع وأضطراب للأمواج.

وحذرت من التعمق داخل أعماق البحر الأحمر، نتيجة ارتفاع الأمواج، مشيرة إلى أن بعض مناطق جنوب سيناء تشهد تساقط للأمطار الرعدية، والتي يمكن أن تصل إلى سيول.