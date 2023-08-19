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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات|فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن  درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 19 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء .

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم  يشهد موجة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 24

الإسكندرية 32  - 24

الإسماعيلية 37 - 23

الغردقة 41 - 29

المنيا  37 - 24

سوهاج 41 - 26

أسوان 43 - 28

 

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس صباح البلد لميس سلامة صدى البلد

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