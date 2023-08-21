الأرصاد تبشر المواطنين بتحسن أحوال طقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى الأجواء الصيفية المعتدلة فى فترات النهار والليل فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، والتي تحمل كميات كبيرة من بخار الماء، يصاحبها كميات من نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك بعض الأوقات من النهار لا نشعر بنسب الرطوبة، مثل: الصباح الباكر أو الليل، نتيجة وجود سحب منخفضة ومتوسطة، ولكن فى فترة الظهيرة وهدوء سرعات الرياح يكون هناك شعور بالإرتفاع فى نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، موضحة أن الطقس حار رطب على المناطق الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، ويتم الشعور به أكثر فى فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة أنه يوجد بعض المحافظات من القاهرة الكبري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من سيناء عليها نشاط للرياح.