خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الآونة الاخيرة.

انخفاض الحرارة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ظهرا مع سطوع أشعة الشمس ، وهدوء سرعات الرياح مع وجود نسب رطوبة في الجو محملة من على البحر المتوسط .

وأضافت " غانم "، في تصريحات تليفزيونية ، إن درجة الحرارة صباحا في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ، والمحسوسة تسجل 36 ، وهي قيم تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .

وتابعت " غانم " ، أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى ، والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأردفت ، أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى ، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس .

ونوهت أنه مع نهايات هذا الاسبوع تقل سرعات الرياح وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر ، موضحة :" مفيش موجة حارة قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح "

أجواء صيفية معتدلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى الأجواء الصيفية المعتدلة فى فترات النهار والليل فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، والتي تحمل كميات كبيرة من بخار الماء، يصاحبها كميات من نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك بعض الأوقات من النهار لا نشعر بنسب الرطوبة، مثل: الصباح الباكر أو الليل، نتيجة وجود سحب منخفضة ومتوسطة، ولكن فى فترة الظهيرة وهدوء سرعات الرياح يكون هناك شعور بالإرتفاع فى نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، موضحة أن الطقس حار رطب على المناطق الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، ويتم الشعور به أكثر فى فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة أنه يوجد بعض المحافظات من القاهرة الكبري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من سيناء عليها نشاط للرياح.

حالة الطقس

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وتكون درجات الحرارة 33 للعظمى و 25 للصغرى ليلا.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما يسود طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، في المقابل يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



أما في الليل ، فقالت الأرصاد إنه بسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، أعلنت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.