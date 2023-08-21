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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد: مفيش موجة حارة تاني.. وتحركات جديدة في أسعار الذهب والدولار اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2250 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18000 جنيه.

 

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.66 جنيه للبيع، و33.52 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.43 جنيه للبيع، و39.26 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59  جنيه للبيع، و100.14 جنيه للشراء

 

 

 

"مفيش موجة حارة تاني".. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

 

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ظهرا مع سطوع أشعة الشمس ، وهدوء سرعات الرياح مع وجود نسب رطوبة في الجو محملة من على البحر المتوسط .

وأضافت " غانم "، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إن درجة الحرارة صباحا في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ، والمحسوسة تسجل 36 ، وهي قيم تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .

 ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح

وتابعت " غانم " ، أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى ، والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأردفت ، أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى ، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس .

ونوهت أنه مع نهايات هذا الاسبوع تقل سرعات الرياح وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر ، موضحة :" مفيش موجة حار قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح ".

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين


العظمى الصغرى
القاهرة 33 - 25

الإسكندرية 32  - 24

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 38 - 29

المنيا  37 - 24

سوهاج 41 - 26

أسوان 45 - 29

 

 

الذهب الأرصاد الدولار سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18

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