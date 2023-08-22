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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من أقصى جنوب البلاد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 24
دمنهور 32 24
وادي النطرون 34 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 33 24
دمياط 30 25 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 24
السويس 34 23
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 36 27
نخل 35 22
كاترين 35 18
الطور 34 28
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 34 23
سيوة 37 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 39 29
شلاتين 40 31
حلايب 37 29
أبو رماد 38 30 
رأس حدربة 37 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 24
المنيا 36 23
أسيوط 37 23
سوهاج 40 26
قنا 43 27
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
الوادي الجديد 41 25
أبوسمبل 44 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 30
المدينة المنورة 45 29 
الرياض 43 30
المنامة 38 34
أبوظبي 41 30
الدوحة 42 31
الكويت 46 33
دمشق 40 21
بيروت 29 25
عمان 36 22
القدس 33 21
غزة 30 24
بغداد 47 33
مسقط 36 33
صنعاء 28 15
الخرطوم 39 27
طرابلس 30 24
تونس 34 24
الجزائر 29 23
الرباط 34 22
نواكشوط 32 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 35 19
إسطنبول 34 24
إسلام آباد 38 27
نيودلهي 33 26
جاكرتا 34 23
بكين 32 20
كوالالمبور 33 24
طوكيو 33 26
أثينا 36 26
روما 37 23
باريس 31 18
مدريد 39 22
برلين 28 16
لندن 26 14
مونتريال 24 15
موسكو 18 13
نيويورك 26 17
واشنطن 30 19
أديس أبابا 21 11

خبراء هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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