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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم على تلك المناطق

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، خاصة فى المحافظات الشمالية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أنه من المتوقع أن تصل القاهرة الكبري إلى 33 درجة مئوية، ولكن المحسوسة تكون أعلي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نتيجة وجود نسب رطوبة نشعر بها أكثر فترات الظهيرة.

وأوضحت أن الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والمحافظات الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، ومع غياب أشعة الشمس يبدأ يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، خاصة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترة الليل هي أجواء معتدلة تماما خلال معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح نشعر به خلال فترات المساء وساعات الليل، يؤدي إلى عدم الإحساس بنسب الرطوبة، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وإرتفاع الأمواج سيكون ما بين ال2.5 إلى 3.5 متر، ويكون غير مؤهل تماما للأعمال، متابعة أن نشاط الرياح اليوم من الممكن أن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة فى أقصي جنوب البلاد، “حلايب وشلاتين والمجري الملاحي والمناطق الحدودية”.

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