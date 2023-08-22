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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جنوب أفريقيا: مجلس الأعمال بـ بريكس منصة هامة لتطوير التعاون الاقتصادي

رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا

أكد رئيس جنوب أفريقيا في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة دول بريكس أن على الجميع أن يكون لديهم الاستثمار في دول بريكس، وأن مجموعة بريكس موجودة من أجل تعزيز التعاون بين الحكومات وتوسيع التعاون بين الشعوب بالدول الإفريقية والدول الأخرى، ولذلك تم تشكيل المنظمات المختلفة في بريكس والتي تسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وحتى النشاطات الرياضية.

 

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن مجلس الأعمال بـ بريكس يعتبر منصة هامة لتطوير التعاون والنمو الاقتصادي، فإن التغيرات التي تجري في اقتصاديات بريكس فى السنوات العشر  الأخيرة كانت قد أثرت بشكل كبير على تغيرات الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية تشكل ربع الاقتصاد في العالم وخمس التجارة العالمية وبها اكثر من ٤٠ بالمئة من سكان العالم، وهذه الدول الخمس تؤثر بشكل كبير على جوانب مختلفة من الحياة في العالم، قائلا :" نحن نحتفل بمرور أكثر من خمسة عشر عاما على تأسيس بريكس والتجارة بينها تلعب دورا كبيرا في اقتصادها.

الهدف الأساسي لخماسي بريكس هو التطور متعدد الجوانب

وشدد رئيس جنوب أفريقيا على تعزيز التعاون لكي يكون النمو الاقتصادي شاملا ويستخدم كافة الانظمة التي تدعم أجندة التطور، والهدف الاساسي لخماسي بريكس هو التطور متعدد الجوانب، ولذلك تتم المطالبة بتغيرات جذرية للمؤسسات  والمنظمات الدولية، لكي تتطابق مع المجتمع الدولى.

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