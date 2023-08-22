بوتين: قمة بريكس تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سعيد بالمشاركة بقمة بريكس، موضحًا أن هذه القمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، و مهم في مساعدة دول بريكس، لـ استعادة الاقتصاد.



وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمته أمام قمة بريكس، أن لا يوجد شك في أن الدول المشاركة ستتعاون في الأسواق، الخاصة بالعملات، و الغذاء و الطاقة، وأن بريكس تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.



وأشار إلي أن هناك أعمالا كثيرة، نستطيع أن ننفذها، لكي نوقف هيمنة بعض البلاد على اقتصاد العالمي، وأن الموقف الاقتصادي الدولي خطير للغاية.



ولفت إلي أن هناك قرارات تتم على بعض الدولة، وهذا يؤثر على الاقتصاد الخاص بها، وهذا ينتج عنه زيادة في نسبة البطالة، وينتج عنها ارتفاع أسعار السلع.

