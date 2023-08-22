قمة بريكس.. رسائل تحذيرية من بوتين للغرب..فيديو

كشف أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية إلى جنوب أفريقيا، تفاصيل اليوم الأول من اجتماعات قمة مجموعة دول بريكس.

وقال أحمد بشتو في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" منتدى الأعمال ناقش ملفات عدة مثل الزراعة والطاقة الخضراء والمتجددة والجميع تحدث برؤى مشتركة لمصلحة مجموعة بريكس".

وأضاف احمد بشتو:" كل كلمات قادة بريكس كانت تدور في فلك واحد بداية من كلمة جنوب أفريقيا التي دعا فيها لمزيد من التعاون مع أفريقيا وتعظيم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص ".

وتابع أحمد بشتو :" كلمة بوتين في قمة بريكس كانت أكثر حدة فيما يخص التعامل مع الغرب وبوتين أكد أن بريكس سيحل محل منظمات كثيرة حول العالم وأن بنك التنمية الخاص ببريكس يمكن أن يحل محل مؤسسات مالية دولية ".

واكمل احمد بشتو :" بوتين أكد على ضرورة إنهاء هيمنة الدولار "، مضيفا:" مجلس أعمال بريكس سيقوم بدور حيوي تجاه الدول الفقيرة مثل العمل على تطوير البنية التحتية وتقديم الحبوب".