رئيس جنوب أفريقيا: دول بريكس تشكل 25% من الاقتصاد على مستوى العالم

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أهمية مجموعة بريكس، مشددًا على أنها تستهدف تعزيز التعاون بين الحكومات وتوسيع التعاون بين الناس والشعوب ودول المجموعة والدول الأخرى، ولفت إلى أنه جرى تشكيل المنظمات المختلفة في بريكس والتي تسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وعمل المجال الرياضي.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، خلال كلمته أمام قمة بريكس، التي تعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس الأعمال في بريكس يعد منصة مهمة ومتطورة لتطوير تعاون دول بريكس والنمو الاقتصادي الذي سمعتم عنه خلال النتائج فإن التغيرات التي تحدث في اقتصادات بريكس خلال السنوات العشر الأخيرة أثرت إلى حد بعيد على التغيرات في الاقتصاد العالمي.

وتابع رامافوزا: «نحن معا في دول بريكس نقوم بتشكيل 25% من الاقتصاد على مستوى العالم و20% من التجارة العالمية وفيها أكثر من 40% من سكان العالم، وهذه الدول الخمسة تشكل إلى حد بعيد جوانب مختلفة من الحياة في العالم».

