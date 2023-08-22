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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق أمريكي على قمة بريكس في جنوب أفريقيا

جيك سوليفان مستشار
جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

تحدث جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء عن القمة الـ15 لمجموعة "بريكس" التي تستيضفها مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن مجموعة البريكس أصبحت منافسا جيوسياسيا لها، أو شيء من هذا القبيل.

وأضاف سوليفان، أن مجموعة البريكس في شكلها الحالي هي مجموعة متنوعة من الدول التي تختلف حول القضايا الحاسمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب ما أورته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام المشاركين في منتدى أعمال البريكس، الذي يعقد في جمهورية جنوب أفريقيا، إن اقتصادات دول البريكس تتجاوز مجموعة السبع من حيث تعادل القوة الشرائية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مجموعة البريكس ليس لديها هدف أن تصبح قوة مهيمنة جماعية جديدة.

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